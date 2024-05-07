Son dakika... Başakşehir'de şantiyenin yatakhanesinde yangın
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Başakşehir ilçesinde şantiyede çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber Merkezi
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Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri de gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.