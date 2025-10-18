Abdulkadir Çay kimdir? Abdulkadir Çay Basın İlan Kurumu'na mı geldi? Abdulkadir Çay kaç yaşında ve nereli? Abdulkadir Çay daha önce hangi işleri yaptı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Abdulkadir Çay kimdir?

Abdulkadir Çay, 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (bugünkü adıyla Gebze Teknik Üniversitesi) Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda, yönetim organizasyon alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Eğitimiyle eşzamanlı olarak özel sektörde dış ticaret uzmanı olarak görev alan Çay, 13 yıl boyunca 25 farklı ülkede 60’tan fazla iş seyahati gerçekleştirerek Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etti. Bu süreçte dış ticaret çalışmalarının yanı sıra şirketin yeniden yapılanma ve proje geliştirme süreçlerinde koordinatörlük sorumlulukları üstlendi.

Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alan Abdulkadir Çay, 2013 yılında SETA Vakfı’nda yürütülen yeniden yapılanma süreci kapsamında Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür olarak görevlendirildi. Çay, vakıf tarihinde bu pozisyona getirilen ilk isim olma özelliğini taşımaktadır. Çay, daha sonra Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Genel Müdürlüğü görevine getirildi.