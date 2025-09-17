Son dakika: Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Operasyon kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 20 isim tutuklanırken İçişleri Bakanlığı, Mutlu'nun Belediye Başkanlığı ögrevinden de uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında ‘Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşları İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.