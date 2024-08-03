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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda eğlence mekanında kadınlara saldıranlar tutuklandı

Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Cihangir semtinde bir eğlence mekanında 3 kadına saldırılmasına ilişkin olayda gözaltına alınan V.T. ile M.M.D tutuklandı.

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir eğlence mekanında 3 Haziran'da meydana gelen olayda, orada müşteri olarak bulunan üç kadının görevliler tarafından darp edildiği görüldü.

Kamera görüntülerinin yayınlanmasının ardından kadınlara saldıran M.M.D. ve V.T. dün gözaltına alındı. M.M.D.’nin 13, V.T.’nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, iki zanlının tutuklanmasına karar verdi. 