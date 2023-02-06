Son dakika! Biden'den Kahramanmaraş depremi için açıklama
ABD Başkanı Biden, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ilk açıklamasını yaptı. Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin yol açtığı can kaybı ve tahribat nedeniyle derin üzüntü içindeyim. Ekibime her türlü yardımı sağlama talimatı verdim" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler için ekibine, Türkiye'yle koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etme talimatı verdi.
Biden, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.
Başkan Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaya devam etmeleri talimatı verdim." ifadelerini kullandı.