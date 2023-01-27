Son Dakika: Borç yapılandırma paketi Meclis'e geldi! Yapılandırma için kritik tarih belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, hazırladığımız teklifte 31 Aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, şunları söyledi:

"- Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 Aralık 2022'yi esas aldık.

- Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz."

Teklif Meclis'e geldi

Öte yandan; kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.