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Son Dakika: Borç yapılandırma paketi Meclis'e geldi! Yapılandırma için kritik tarih belli oldu

Son dakika gelişmesi... Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, borç yapılandırmada esas tarihin 31 Aralık 2022 olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, hazırladığımız teklifte 31 Aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, şunları söyledi:

Prim borcu olan EYT'liler ve Bağ-Kur'lu EYT'lilerin durumu ne olacak?Prim borcu olan EYT'liler ve Bağ-Kur'lu EYT'lilerin durumu ne olacak?Gündem

"- Kanun teklifi tamamlandı. Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 Aralık 2022'yi esas aldık.

- Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz."

Teklif Meclis'e geldi

Öte yandan; kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

 

 