Bursa'nın Gemlik ilçesinde dünden bu yana sismik hareketlilik devam ediyor. Dün 4,2 ile sallanan Bursa, bugün de 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşadı.

Saat 13:57'de kaydedilen ve merkez üssü Gemlik olan deprem, 12.91 km derinlikte gerçekleşti. Korkutan deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını bildirerek, olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Yıkıcı bir deprem olabilir

Dün açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise gelecekte Gemlik Körfezi çevresinde yıkıcı bir deprem olabileceğini ancak bu depremin büyüklüğünün 6,2-6,4'ü geçmeyeceğini söylemiş, "Şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor" demişti.