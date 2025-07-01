Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"Kuzey Anadolu Kırığı'nın üç ana kolu var"

Prof. Dr. Ercan, depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirterek, bunun Kuzey Anadolu Kırığı'nın (KAK) ortadaki ikinci kolu olan Gemlik–İznik hattı üzerinde oluştuğunu ifade etti. Marmara Bölgesi'nde KAK’ın üç ana kolu bulunduğunu hatırlatan Ercan, bunları şöyle sıraladı:

1. kol: Gölcük’ten başlayarak İstanbul üzerinden Saros Körfezi’ne uzanıyor.

2. kol: Akyazı ve Pamukova üzerinden Gemlik’e, oradan Bandırma’ya kadar ulaşıyor.

3. kol: Yenişehir’den başlayarak Bursa, Mustafa Kemal Paşa ve Manyas Gölü yönünde ilerliyor.

"En az etkin olan kol Gemlik "

Bu üç koldan en aktif olanının kuzey kol olduğunu belirten Ercan, ardından Bursa kolunun, en az etkin olanın ise Gemlik kolunun geldiğini ifade etti.

Bugünkü depremin, Gemlik kolu üzerinde meydana gelen en küçük depremlerden biri olduğunu belirten Ercan, "Çok olağan bir depremdir. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok" dedi.

Gemlik'te yıkıcı bir deprem olabilir

Ercan, gelecekte Gemlik Körfezi çevresinde yıkıcı bir deprem olabileceğini ancak bu depremin büyüklüğünün 6,2-6,4'ü geçmeyeceğini kaydetti. Açıklamasını "Dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor. Uğurlusu olsun" sözleriyle tamamladı.

Ercan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aşağıdaki ifadeleri kullandı:

Bugün Bursa Gemlik‘te 5 km derinlikte dört M4,0 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu depremin olduğu kırık Kuzey Anadolu Kırığı’nın ikinci kolu ortadaki ikinci koludur. Deprem Gemlik İznik kolu üzerinde oluşmuştur. Marmara’da KAK’ın 3 kolu vardır. Kuzey Marmara kolu, Gölcük üzerinden İstanbul’da oradan Saros Körfezi’ne gider. Öteki kol Akyazı, Pamukova üzerinden Gemlik ve oradan Bandırma‘ya doğru uzanır. Öteki Güney kol ise Yenişehir üzerinden Bursa Bursa’dan Mustafa Kemal Paşa oradan Manyas Gölü’ne doğru uzanır bunlardan en etkin olan kuzey koludur. Sonra Bursa kolu gelir. En az etkin olan ise Gemlik koludur. bugün olan depremde Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok. ileride Gemlik Körfezi’ne bekleyen pek doğal olarak bir yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü de Mş6,2- 6.4’ü geçmez. dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor. Uğurlusu olsun.