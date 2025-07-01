Son dakika: Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Marmara bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul'u da sallayan depremin merkez üssünü Bursa'nın Gemlik ilçesi olarak açıkladı. 3,9 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.47'de meydana gelen deprem, 9,82 kilometre derinlikte kaydedildi.
Korkutan deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-01
Saat:11:47:20 TSİ
Enlem:40.48361 N
Boylam:29.22083 E
Derinlik:9.82 km
Detay:https://t.co/mrmToVEIFg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 1, 2025
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/pDY5bOlYq7
01.07.2025, 11:47:19 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.3 km#Kandilli