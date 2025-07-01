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Son dakika: Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Marmara bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul'u da sallayan depremin merkez üssünü Bursa'nın Gemlik ilçesi olarak açıkladı. 3,9 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedildi.

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Son dakika: Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.47'de meydana gelen deprem, 9,82 kilometre derinlikte kaydedildi.

Korkutan deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

 Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

 

 