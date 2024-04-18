Son dakika... CHP lideri Özgür Özel açıkladı: Erdoğan'la görüşme ne zaman olacak?

CHP Grubu Başkanvekilinin seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Salonu çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine açıklamalarda bulundu.

Özel, "Randevu isteyeceğiz tabii ama şöyle bir takvimlendirmemiz var. Bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Pazartesi MYK yapmıştık. Yarın uzun bir MYK'mız daha var. Öğleden sonra Parti Meclisimiz toplanacak. İki ayda bir toplanan Parti Meclisimizi iki ayda 13 kez topladım. Bundan sonra da sık toplanmaya devam edecek. Cumartesi günü il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ayrı ayrı ve birlikte, cumartesi pazar günü çok özel bir çalışma toplantısında bir araya gelecekler. Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki heyetin beş daimi üyesi ilk toplantıya katılacak. Seçim sonuçlarını değerlendirip, bundan sonrası ile ilgili yol haritamızı belirliyoruz ki parti grubumuzdan da bir uzun toplantı daha yapma niyetindeyim. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceğiz" dedi.

"Nezaket ziyareti değil"

"Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık" ifadelerini kullanan Özel, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili. Türkiye ekonomisinin yüzde 80'nine, nüfusunun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan sayın Erdoğan'la yapacağı bir görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama Sayın Erdoğan da 'konuşacağımız konular var' diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bu konuda Parti Meclisi'nden MYK'mdan, grubumdan, belediye başkanlarımdan görüş alıyorum ve bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil, belki gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinde son aşamada fikirlerini, önerilerini alacağız. Çok gecikmez ama bu hafta zaten yok. Önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta tabii Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler onu hallederler."