Son dakika: CHP lideri Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya 'Taksim' telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştü.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla aradı. Görüşmede Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.
Özgür Özel, Taksim kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.