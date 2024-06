Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim açıklaması: Bir buçuk yıl sonra...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette normalleşme tartışmalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel "Erken seçim talebi artıyor. Toplumun yarıya yakınında erken seçim talebi var" diyerek beş yıllık sürecin tamamlanamayacağını, 1.5 yıl sonra seçime gidilebileceğini söyledi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Normalleşme hukuka uymaksa onların hukuktan büyük kaygıları var. Bizim bu 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek bir yolumuz olamaz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da 'Muhalefetle ittifak olmaz diyalog olur' dedi, ben de bunu söylüyorum.

Bir masa varsa bu masa ya ittifak masası olacak ya da devrilecek savaş çıkacak... Siyaset böyle bir yer değil. İktidar iktidarlığını yapacak enflasyonu, hayat pahalılığını düşürecek, işsizlere iş bulacak. Yapamıyor. Muhalefet bu toplum kesimlerinin sesi olacak.

Biz 31 Mart yerel seçimlerinde oy isterken seçmenden bunun bir yerel seçim olduğunu tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy istediğimizi söylemiştik. Seçim gecesinde de 47 yıllık büyük başarıyı gösterdiğimizde şunu söyledik, biz aldığımız desteğin de kredinin de farkındayız. Bu sonuçları sadece partimize mal ederek bir erken seçim çağrısı yapmayacağım, erken seçim ancak istersen halk ister demiştim. Bunu zaman zaman eleştiride bulunanlar da oldu. O günden bugüne yayımlanan tüm anketlerde CHP her ay farkı bir puan daha açarak birinci parti konumuzu muhafaza ediyor. Bu şartlarda erken seçimi halkın isteyip istemediğine bakmak lazım. Her ay bu talep biraz daha artıyor. Bu sesi her yerde duyuyoruz. Şu an itibariyle isteyenlerle istemeyenler arasında belirgin bir farklılık yok ama toplumun yarıya yakınının bir erken seçim talebi var. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz. Erken seçim yapılabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bugün için böyle bir sayı muhalefette yok zaten, iktidar istemeden teknik açıdan erken seçim mümkün değil. Ancak siyasi olarak da erken seçime direnebilmenin belli şartları var. Ekonomi bu kadar kötüye gidiyorken siz asgari ücrete zam yapmazsanız, 10 bin liralık emekli maaşı izah edilemez bir noktadayken siz bu ses kulak tıkarsanız, fındık üreticisinden çay üreticisine hepsini perişan ederseniz, esnafın faizlerini artırırsanız, para yok derken yandaş müteahhitlerinizin hâlâ vergi ödemedikleri ortaya çıkıyorsa, bıçak kemiğe dayanıp vatandaş erken seçim ister ve sizi gönderir.

"Bugünden 1,5 yıl sonrası bir erken seçimi olası görüyorum"

Bence 5 yıl tamamlanmaz, tam ortasında bir erken seçim olur, bugünden bir buçuk yıl sonrası bir erken seçimi olası görüyorum. İstiyor muyum? Valla gelecek hafta olsun istiyorum erken seçim.

Normalleşme en çok MHP’yi ve içindeki o iki kişiyle temsil eden bir odağı rahatsız etti. Normalleşme hukuka uymaksa onların hukuktan büyük kaygıları var. O odaklar MHP’yi belli bir yere çektiler ve iktidar ortaklarına rest çektirdiler. Dediler ki CHP ile yürüyün. Bizim bu 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek bir yolumuz olamaz. Dün Cumhurbaşkanı da şunu söyledi zaten; yani muhalefetle ittifak olmaz diyalog olur dedi. Ben de haftalardır bunu söylüyorum. Bir masa varsa etrafında oturunca bu masa ya ittifak masası olacak ya da devrilecek savaş çıkacak! Siyaset böyle bir yer değil. Bazen rakibinizle oturur müzakere edersiniz. Bunlar başka bir şeydir. İktidar istenileni yapacak enflasyonu düşürecek, yoksulları bu cendereden kurtaracak. Yapabiliyor mu? Görünen yapamıyor. Muhalefet bu toplum kesimlerinin sesi olacak, mitingler yapacak yollara sürecek sesini duyuracak. Anketlere bakarsanız muhalefet görevini yapıyor.

Ben siyasette artık her şeyin normal ilerlemesi için üzerime düşen her şeyi yaparım. Muhalefetle de her türlü diyalogu kurarım, bayramlarda yine bayramlaşırız, ihtiyaç olduğunda yine görüşürüz. Normali budur."