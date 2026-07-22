Son dakika: CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı
Son dakika haberine göre, Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.
Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfuz ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bulut, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Bulut, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, Bulut'un tutuklanmasına karar verdi.