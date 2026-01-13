Son dakika: CHP'nin kurultay davası ertelendi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada yargı süreci devam ediyor. Ankara'da görülen davada mahkeme, 24 Ekim 2025 tarihli kararında, asıl davanın "konusuz kaldığı" gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Söz konusu kararın ardından davacılar itiraz yoluna giderek dosyayı istinafa taşıdı. Başvuru üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Kurultay sürecine ilişkin hukuki başvurular kapsamında yaşanan son gelişmede, istinaf incelemesi devam eden dosyada duruşma ileri bir tarihe bırakıldı. Buna göre davada bir sonraki duruşmanın 23 Şubat 2026 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.