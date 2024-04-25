Son dakika: Çorlu tren faciası davasında karar çıktı... İşte verilen cezalar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin 13 sanıklı davanın 20’nci duruşması yapıldı. Çorlu tren faciası davasında karar açıklandı.

TCDD Bölge Müdürü olan Nihat Aslan'a 15 yıl, Bölge Bakım Müdürü olan Mümin Karasu'ya 17.5, Bölge Müdür Yardımcısı Levent Meriçli'ye 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklara verilen cezalar ise şöyle:

Turgut Kurt, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 16 yıl 3 ay. Özkan Polat bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 13 yıl 9 ay. Deniz Parla, 9 yıl 2 ay, Kubilay Başkaya taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 9 yıl 2 ay, Nizamettin Aras taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmatan 8 yıl 4 ay, Tevfik Baran Önder, kaksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 10 yıl.

Tutuklama kararı verildi

Mahkeme ayrıca Mümin Karasu, Nihat Aslan, Turgut Kurt ve Özkan Polat hakkında tutuklama kararı verdi.

4 sanık beraat etti

Mahkeme kararıyla davada yargılanan 4 sanık beraat etti. Sanıklar; Levent Kaytan, Burhan Ortancıl, Çetin Yıldırım ve Celalettin Çabuk'un ayrı ayrı beraatlarine karar verildi. Bu sanıklar hakkında adli kontrol kararları da kaldırıldı.

Özgür Özel'den açıklama: Çorlu hepimize umut olmuştur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu tren kazasına ilişkin davanın duruşmasını takip etti. Özel, sanıklara verilen cezalara ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Özel, "Halkın gösterdiği büyük dayanışma sonucunda geri adım attıklarını görüyoruz. Mahkeme heyeti kendileri adına bir utanç değil, hukuk adına küçük ama Türkiye'deki hukuk mücadelelerinin önemi adına büyük bir adım attılar. Bölge düzeyindeki yöneticilerin ceza alması önemli bir adımdır ama yeterli değildir. Bize düşen istinaf aşamalarını dikkatlice takip etmektir. Buradaki kazanımların üst düzeylerde geri alınmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Özel açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Son ana kadar ilk günkü öfkeyi unutmadan takip etmek önemlidir. Devlet Demiryolları'nın genel müdürleri ve tüm sorumluların yargılanması gerekmektedir ve siyasi sorumluluk asla unutulmamalıdır. Seçim öncesi hızla seferler başlasın diye kanunsuz emir verenlerin hesap verdiği günler gelmeden Çorlu için 'tam adalet' sağlandı diyemeyiz ama Çorlu hepimize umut olmuştur. Bu sonuç, direnenlerin başarısıdır."