Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Saat 14.45'te başlayan görüşme Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinin ana gündem maddesinin CHP lideri Özgür Özel ile yapılan görüşmeler olması bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısında yeni anayasaya kapısını kapatması, CHP lideri Özel'in her iki liderle yaptığı görüşmede yeni anayasa sıcak bakmadığını ortaya koymasının ardından ikili arasında bu konunun ele alınması da beklentiler arasında.

İki liderin dış iç politikadaki gelişmeleri de değerlendirmesi öngörülüyor.