Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB liderleriyle gerçekleştirdiği zirveye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak bilgi verdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanımız ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular.