Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de flaş 'Biden' kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 79’uncu Genel Kurulu için New York’a gitti. Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda ABD Başkanı Joe Biden’ın ardından Genel Kurul’a hitap etti.

İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçlarını gündeme taşıyan Erdoğan’ın çarpıcı ifadeleri dünya basınında da geniş yer buldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’u bir kez daha Adolf Hitler’e benzeten Erdoğan’ın "Gazze dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığı oldu”, “BM ve Batı değerleri Gazze'de öldü”, "70 yıl önce Hitler nasıl durdurulduysa, bugün de Netanyahu öyle durdurulmalı”, “İsrail soykırım yapıyor” gibi sözleri geniş yankı uyandırdı.

Yemeğe katılmama nedeni merak ediliyor

New York'ta bulunduğu sürede yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye dönmeden önce ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği akşam yemeğine katılması bekleniyordu.

TGRT'nin haberine göre; Erdoğan, Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti. Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TGRT'den Ahmet Sözcan, "Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda altını çizdiği nokta Biden yönetiminin İsrail'e verdiği desteğe tepkiydi. Dolasıyla Biden'ın verdiği yemeğe katılmadan dönmesinin bir nedeninin bunun olduğunu düşünüyorum" değerlendirmsinde bulundu.

Havalimanına gelen Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak CAN ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti. Yetkililer tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD'den ayrıldı.