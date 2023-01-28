Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "adaylık" tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizli'de konuşan Erdoğan, "Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır” açıklamasında bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

- Masayı kurdular sonra sayıları 6'ya çıktı. Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza leke atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler.

- Bunca zamandır aklınız neredeydi? Şimdiye kadar neden söylemediniz? 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde açıktır.

- Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı, sistemin ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yeni sistemin de başkanıdır. Altılı Masa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Bir korku sarmış. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi yendik.