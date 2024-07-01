Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Seçim döneminde bir araya geldik ancak AK Parti'nin istişare toplantılarını seçim nedeni ile gerçekleştiremedik. Geçen ay başında burada partimizin kurmay kadrosu ve vekilleri ile beraber olduk. Diyaloğa önem veriyor ve ülke konularına ortak akılla çözüm arıyoruz. AK Partili başkan arkadaşlarımızla bir araya gelelim istedik. Hem projeleri görüşelim hem yol haritasını şekillendirelim dedik. Davetimize katılanlara teşekkür ediyorum. Gerek il ziyaretleri gerek farklı toplantılarda sizlerle sık sık bir araya geleceğiz.

AK Parti'nin hikayesi yerelden genele ilerleyen başarı hikayesidir. Halkı içinden yükselmiş partiyiz. Millete hizmet yolculuğuna belediyelerden başladık. Yerel yönetimlerdeki başarılarımız yeni kapıların açılmasına vesile oldu. Kendimizi önce belediyelerde ispat ettik, milletimiz bizi yerel yönetimlerde tanıdı ve güvendi. 2002 yılında bu sefer ülkeyi yönetme sorumluluğunu AK Parti'ye verdi. 22 yıldır iktidarda tutan yerel yönetimlerdeki başarılarımızdır. AK Parti'nin referans kaynağı yerel yönetimlerdir. Bu değişmemiştir değişmeyecektir. AK Parti birikimi ile vizyonu ile yerel yönetimlere tüm dünyanın en yetkin en donanımlı siyasi hareketidir.

"Mükemmel olduğumuz iddiasında değiliz"

Elbette mükemmel olduğumuz iddiasında değiliz. Bizim de değişime daha hızlı adapte olmamız gereken kimi başlıklar vardır. Özellikle gençlerimizin nabzını daha iyi tutmamız gereken konular mutlaka olabilir. Şehirlerimizi geleceğe hazırlama noktasında hiçbir belediye başkanı, parti, AK Parti ile rekabet edemez. 31 Mart seçimlerinden bu yana yaşananlar bu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Son seçimlerde muhalefet ucuz popülizme dayanan bir kampanya yürüttü. Ekonomideki sıkıntıları da istismar ederek hiçbir temeli olmayan uçuk vaatlerde bulundular. Şehirlerimizin kanayan yaralarına dair ortaya hiçbir somut proje koymadılar. İnsanımızla aramızdaki güven duygusunu zedeleyerek Türk ekonomisine ağır bedeller ödetecek her türlü popülizmden uzak durduk. 31 Mart günü milletimiz sandığa gitti, son sözü söyledi. Biz de bu iradeyi öperek başımızın üzerine koyduk.

"Gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Çok boyutlu olarak muhasebemizi yaptık, yapıyoruz. Hatayı da kusuru da kendimizde arıyoruz. Milletimizin AK Parti'den talepleri gerçekleşene kadar gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Verilen sözlerin tamamı unutuldu. Bugün ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Hizmetlerin neredeyse tamamında astronomik fiyat artışına gittiler. Hizmet etmek yerine tüm enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar. Tanıdık çiftliğine çevirdikleri belediyelerde kayırmacılığın kitabını yazıyorlar. Makam odalarında vatandaş darp etmek, kadınların hayata katılım alanlarını kısıtlamak, Arapça tabelalara savaş açmaktan başka hiçbir iş yapmadılar. Göreve geldikleri yerlerde emekçi kardeşlerimizi kapı dışarı ettiler. Şu gerçeği açık ve net söylemek durumundayım; muhalefetin siyaset anlayışında köklü bir değişim yaşanmazsa, önümüzdeki 5 sene benzer hadiselere yine şahitlik edeceğiz. Türkiye ideolojik fanatizmden çok çekti. Çağdaşlık bahanesiyle bu ülkede yıllarca milletimize eziyet edildi. Belli bir yaşam tarzına kayıtsız şartsız uyması beklendi. Kimsenin hayat tarzına, inancına, tercihlerine karışmadık. Siyasi rövanşizmden uzak durduk.

Kayseri açıklaması

Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Ayrımcılık, ötekileştirme nefret diliyle insanları düşmanlaştırmak AK Parti siyasetinde kendine yer bulmamıştır.

31 Mart'ta milletimiz sizlere önemli görev verdi. Zannetmeyin ki küçük bir beldeyi yönetiyorsunuz, siz gölgesinde milyonların huzur bulduğu büyük AK Parti çınarını hayatta ve ayakta tutuyorsunuz. Her bir başkanımız tüm kadroları ile tüm personeli ile böyle kutlu bir vazife icra ediyor. Çınarın kökünde sorun olursa bundan gövde de etkilenir.

Yetkinizdeki para sizin değil milletin parasıdır. Her bir kuruşu kullanırken bu paranın milletin parası olduğunu hatırlayacaksınız. Bir de şunu hatırlayacaksınız, Allah var, ölüm var ve hesap günü var. Harcamalarınızı helal yoldan yapacak ve israftan kaçınacaksınız. Para kuleleri ile gündeme gelenlerin durumunu görüyorsunuz. En küçük yanlış dahi Türkiye çınarına da zarar verir. Milletin emanetini gözetme konusunda hassasiyet içinde olacağınıza yürekten inanıyorum."