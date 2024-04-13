SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mektubu: İnsanlık sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi. Erdoğan, Gazze'de uluslararası hukukun çiğnendiğine vurgu yaparak, "İnsanlık sesini yükseltmeli" çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1.2 milyalık Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva'ya yönelik bir mektup kaleme aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva'ya gönderdiği mektupta insanlığın Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemesi gerektiğini belirtti.
Erdoğan, "İnsanlık savaşta bile dokunulmaması gereken hastane, okul, cami, kiliselerin bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan mektubunda, "Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olmadığını" belirtti.