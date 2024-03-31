Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30’da AK Parti Genel Merkezi’nde vatandaşlara hitap edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edeceğini bildirdi.