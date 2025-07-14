Son dakika: DEM Parti liderler turuna çıkıyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısıyla başlayan sürecin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. PKK, 11 Temmuz'da sembolik olarak silah bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı açıklamada "MHP-AKP-DEM" vurgusunda bulunmasının ardından gözler yeniden TBMM'ye ve siyasi temaslara çevrildi. DEM Parti, bu gelişmelerin ardından yeni bir liderler turuna çıkıyor.

DEM Parti Heyeti'nin programı netleşti

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi planlanıyor. Aynı gün saat 14.00'te ise heyetin TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşme trafiği 18 Temmuz Perşembe günü de devam edecek. DEM Parti heyeti, saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.