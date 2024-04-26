Son dakika... DEM Parti'ye kapatma davası mı açılacak? Bomba iddia: Yargıtay harekete geçti

DEM Parti'yle ilgili dikkat çeken iddia... Hürriyet yazarı Nedim Şener bugünkü köşesinde, Yargıtay'ın DEM Parti'ye kapatma davası açılmasına gidebilecek sürecin ilk adımını atığını yazdı.

Şener'in iddiasına göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti'nin yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğu iddia edilen fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istedi.

Yargıtay Başsavcılığı açılan soruşturma dosyalarını inceledikten sonra “delillerin toplanması” aşamasını tamamlayarak DEM Parti hakkında kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

Bakan Tunç: Kaçınılmaz olur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’nin açılışının 104. yılı vesilesiyle Meclis’te düzenlene resepsiyonda DEM Parti’nin kapatılmasına yönelik çağrılara ilişkin sorurları yanıtlamıştı.

Bakan Tunç DEM Parti'nin, terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını, hatta terör örgütünün eylemlerini destekler mahiyette söylemleri ve uygulamaları olduğunu iddia ederek, şöyle konuşmuştu:

* O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Şimdi DEM Parti de terörle arasına mesafe koyamazsa, teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen birtakım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur.

Bahçeli 'Kapatılması namus borcudur' dedi

Bakan Tunç’un açıklamasından önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti hakkında kapatma davası açılması gerektiğini savunmuştu. Bahçeli bu çağrısını şu sözlerle dile getirmişti:

* Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur.