SON DAKİKA DEPREM... AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremi duyurdu. Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça Muğla'ya 268.32 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 7.9 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Akdeniz olarak açıkladı. Kandilli Akdeniz'deki depremin büyüklüğü 4.2; derinliğini ise 3.4 olarak duyurdu.

Yaşanan depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan verileri inceliyor.