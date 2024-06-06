SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu... Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yeni verilerle gün içerisinde güncelliyorlar. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Adıyaman Çelikhan'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 13.47'de gerçekleşen depremin derinliği 11.24 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1; derinliğini 4.8 kilometre olarak açıkladı.

Şükrü Ersoy'dan Adıyaman'daki depreme ilk yorum

Çevre illerden de hissedilen açıklamaya ilk yorum Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan geldi. CNN Türk canlı yayında Adıyaman'daki depremi yorumlayan Ersoy, "Adıyaman'daki depremin artçı olduğunu düşünüyorum. Hatay'da da bir gün önce deprem olmuştu. Bizde iki günde bir, 4'ü geçen depremler oluyor. İnsanlar bunları hissettikleri için biraz korkabiliyorlar. Arkasından deprem gelir veya gelmez demek çok zor. Bu depremleri biz normal karşılıyoruz" dedi.