Son dakika deprem haberi: Hatay'da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Can kaybı ve yaralılar var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bölgeden korkutan deprem haberleri geldi.

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar panikle kaçtı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Deprem birçok ülkede hissedildi

Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti. Deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

3 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti. 5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:

01:16 Enkaz altındaki bir kişiye ulaşıldı

Enkaz altında kalan 3 kişiden birine ulaşıldı. Ancak sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Hatay Gazi Mahallesi'ndeki enkazda kurtarma çalışmaları devam ediyor.

00.30

Akşam 20.04'te Hatay'ın defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlar, askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık araçlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getiriliyor.

23.50 MERSİN'DE EĞİTİME ARA

Mersin Valiliği: Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.

23.45 AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD: Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır.

AFAD'dan yapılan açıklamada Bölgede, Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK ekiplerince enkaz altında kalanlara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "112 Acil'e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

22.59 SOYLU: 3 ÖLÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,4'lük depremde üç kişinin yaşamını yitirdiğini ve 213 kişinin yaralandığını söyledi. Soylu bu depremlerim artçı değil müstakil depremler olduğunu vurguladı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Müstakil bir deprem oldu. Alanın taraması neticesinde 1'i Antakya, 1'i Defne, 1'i Samandağ olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik.

213 kişi yaralandı. Şu anada kadar 42 ihbar geldi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil. Ufak müdahalelerle enkazlardan çıkarıldı. Antakya'da Fayın bir bölümünün daha kırıldığını değerlendirilmesi var.

Şu anda diğer ihbarlara da tüm hızıyla beraber arama kurtarma ekiplerimiz gitmeye çalışıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Binalara girilmesi felaketlere sebebiyet verebilir

Bu artçı depremler şu ana kadar 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam riskli binalara girilmemesi konusunda uyarımızı hala devam ettiriyoruz. Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bu son derece riskli. Hem artçı depremler devam ediyor. O binaların içerisine girilmesi, hocalarımızın herhangi değerlendirme yapmadan binalara girilmesi felaketlere sebebiyet verebilir.

22:15 İskenderun Devlet Hastanesi tahliye edildi

Depremler sonrası İskenderun Devlet Hastanesi tahliye edildi. Hastanenin yanındaki boş alana acil vakalar için sahra çadırı kuruldu.

22:15 Enkazlardaki tarama çalışmaları sürüyor

Hatay'da yetkililer vatandaşlardan hasarlı binaların yakınında durmamalarını istedi. Ekiplerin enkazlardaki tarama çalışmaları sürüyor.

22:05 Defne Belediye Başkanı: İki büyükdepremden bile sarsıcıydı

Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel şu açıklamalarda bulundu:

İnsanlar çığlık çığlığa, sayı veremiyorum çünkü ulaşımda sorun yaşıyoruz. Daha önceki iki büyük depremden bile daha büyük bir sarsıntı yaşadık.

21:59 İskenderun'da deprem nedeniyle 3 katlı boş bina yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından boşaltılan bina, meydana gelen 6,4 şiddetindeki depremde yıkıldı, bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

21:54 Oktay: Lütfen hasarlı binalara girmeyin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada: ''Anında müdahaleler gerçekleştirildi. Şuana kadar 28 ihbar mevcut. Bu ihbarlar değerlendiriiliyor. Şimdiye kadar hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var. Lütfen hasarlı binalara hiçbir sebeple girmeyin. Özellikle rica ediyoruz. Kendi sağlığınızı, çocuklarınızı, ailenizi ve ülkenizi düşünün. Mala gelgin cana gelmesin'' dedi.

21:39 Fuat Oktay: İncelemeler devam ediyor

Depremler afet bölgesi genelinde etkili şekilde hissedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz” dedi.

21:34 Soylu: yıkım olduğu bilgisi var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Hatay'ın Defne ve Samandağı ilçesinde yıkımın olduğu bilgisinin geldiğini söyledi.

21:21 Lütfü Savaş: Enkaz altında kalanlar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Lütfü Savaş deprem sonrası açıklama yaptı. Savaş açıklamada enkaz altında kalanların olduğunu söyledi. Savaş ''Samandağ'ında yıkılan binalar oldu. AFAD'a gelen ihbarlar var. Vatandaşların enkaz altında olduğu söyleniyor. Biz gelen ihbarları değerlendiriyoruz'' dedi.

20:55 Kızılay'dan 3 uyarı!

Deprem sonrası Kızılay'dan uyarı geldi. Kızılay'ın uyarıları şöyle:

-Deprem sonrası bölgedeki yapılara kesinlikle girmeyin.

-Yolları acil yardım araçları için boş bırakın.

-Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının

21:00 AFAD Koordinasyon Merkezi ve hastane tahliye ediliyor

Hatay'da bulunan AFAD Koordinasyon Merkezi depremin ardından tahliye ediliyor. Depremin ardından, Antakya'da bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hastalar tahliye ediliyor.

20:30 AFAD'dan uyarı geldi

Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.

20:20 Hatay Valisi: Bazı ihbarlar aldık

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.