Son dakika: Diyarbakır'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."

Mardin Valiliği: Çok sayıda yaralı var

Mardin Valiliği, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi kırsal alanlarında başlayan yangının, Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlediği, yangın bölgesine ilk andan itibaren itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı araçlar ve ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan bir 1 vatandaşımız vefat etmiştir, 10 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.