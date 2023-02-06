Son dakika: Doğal gaz boru hatlarında son durum ne? BOTAŞ'tan yeni açıklama

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, depremler nedeniyle Kahramanmaraş - Gaziantep doğal gaz iletim hattında hasar oluştuğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"- Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illeri ve Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı ve Kırıkhan ilçelerine doğal gaz verilememektedir.

- Ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ilgili bölgelerdeki boru hattı hasarlarının ivedilikle onarımı için kaynak ekip ve ekipmanları, çelik boru vb. unsurların hasar noktalarına sevkiyatı gerçekleştirilmektedir.

- Sahaya intikal işlemleri akabinde, en kısa zamanda güvenlik şartları sağlanması sonrasında şehirlerimize gaz akışının yeniden başlatılması planlanmaktadır."