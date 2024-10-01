Son Dakika: Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika Haberi: Türk basınının usta kalemlerinden, Milliyet yazarı Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyerinde Tercümen ve Güneş gazetelerinin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Cıvaoğlu, 10 yıl yazar olarak çalıştığı Sabah gazetesinin ardından 1996 yılından bu yana yazılarına Milliyet gazetesinde devam ediyordu.
1980’li yılların ikinci yarısı… Güneri Cıvaoğlu (ortada) Yavuz Donat ve Yalçın Doğan’la Turgut Özal’ın bir yurt dışı gezisinde…20 Temmuz’da bir restoranda dengesini kaybedip düşerek başını yere çarpan Güneri Cıvaoğlu'nun tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.
Güneri Cıvaoğlu'nun 85 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Usta kalemin cenazesi yarın toprağa verilecek.
Güneri Cıvaoğlu kimdir?
30 Temmuz 1939 Ankara doğumlu olan Güneri Civaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezunu oldu. Gazeteciliğe 1960'lı yıllarda başladı.
Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalışan Civaoğlu, TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı.
Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okuyan Güneri Civaoğlu, Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptıo, Güneş Gazetesi'ni kurdu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi.
Sabah Gazetesi'nde 1986-1996 yılları arasında köşe yazarlığı yapan Civaoğlu, yazılarına 1996'dan bu yana Milliyet Gazetesi'nde devam ediyordu.
Televizyon izleciyisi de Güneri Civaoğlu'nu yakından tanıyordu. Show TV'de yöneticilik yapan Civaoğlu, bir süre Kanal D'de ana haber bültenini sundu. Aynı kanalda 'Durum' başlıklı televizyon programını sundu.
Usta gazeteci ünlü isimleri konuk aldığı 'Şeffaf Oda' programını hazırlıyordu.