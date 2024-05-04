Son dakika: Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin 4 kişiye gözaltı kararı
Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan çukura düşürek boğulmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 gözaltı kararı verildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş mühendisi Furkan K. , kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandığı belirtilirken diğer şüpheli ise aranıyor.