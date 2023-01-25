Son Dakika: Ege ve Akdeniz'de hissedilen deprem: Muğla, İzmir, Antalya ve Aydın sallandı
Son dakika gelişmesi… Akdeniz açıklarında Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.
Son dakika haberi... Ege ve Akdeniz'de hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.37'de Seydikemer'e 80,82 kilometre uzaklıkta 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 41,08 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıklandı.
Muğla Valisi açıklama yaptı: Olumsuz durum yok
Muğla Valisi Orhan Tavlı, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok" dedi.