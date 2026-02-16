Son dakika: Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi!

Ekrem İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla hakkında açılan diploma davası kapsamında dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan İmamoğlu'nun yargılandığı dava, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görüldü.

Bugünkü duruşmada savcılığın mütalaasını açıklaması beklenirken, mahkeme heyeti dosyayı 6 Temmuz tarihine erteledi.

Siyasi yasak gündeme gelebilir

Bir önceki celsede mahkeme, İdare Mahkemesi'nin vereceği kararın beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Şubat'a bırakmıştı. Söz konusu kararın ardından İmamoğlu, "Yargılamaya niyetiniz yok sayın hakim. Çok yazık çok" ifadeleriyle tepki göstermişti.

İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Olası bir mahkumiyet halinde siyasi yasak gündeme gelebilecek.