Son dakika... Erdoğan açıkladı: Kamu bankalarından emeklilere promosyon kararı

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerine devam ediyor. Kayseri mitinginde açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyonlarını aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirlediğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kayseri, 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi. Şahsıma verdiğiniz yüzde 68'i bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü toplantıda karşımda 75 bin kişi var. Yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a kadar 9 günümüz var. Bu 9 günde Kayseri'de ana kademe durmak yok. Kadın kolları durmak yok. Gençler durmak yok. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart akşamı bize balkon konuşmamızda gereğini yapmamızı isteyeceksiniz.

Her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ülke ve milletçe biz çalıştıkça Rabbimiz ‘de bereketini verdi. 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kar daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkartmaktır. Bunu yapacak birikime, dirayete ve azme sahibiz. Hep birlikte biraz daha çok çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor.

Hayat dikensiz bir gül bahçesi değildir. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Emekliye promosyon ödemesi

Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum.

CHP'li yöneticiler tarafından sürekli ayrımcılığa ırkçılığa maruz kalmayı sindiremiyorlar. Belediyelerini yönettikleri şehirleri bekleyen en büyük riskin deprem olmasına rağmen ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar.

Muhalefet tarafında değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor."