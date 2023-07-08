Son dakika... Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Vilayet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bayburt, dünyada eşi benzeri olmadığını 28 Mayıs'ta bir kez daha gösterdi. 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Aşkınız, sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

'Rekor bekliyorum'

- Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bayburt Türkiye'nin geleceğine de sahip çıktı. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde sizlerden Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.

- Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor musunuz? Sizinle bu yolları biz çok yürürüz evelallah.

- Hedef büyük. Hedefi büyütmeye devam ediyoruz. Çok değerli kardeşlerim Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerden birini geride bıraktık. 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanını verdiniz. Ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Toplumuzun farklı kesimlerine yönelik müjde verdik.

- Emeklilerimizin maaşıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk. Zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilaveten refah payı verilerek yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Bu adım hayırlı uğurlu olsun.

Enflasyon mesajı

- Hayat pahalığıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan da gereken hesabı soracağız. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

'Depremin maliyeti 124 milyar dolar'

- 50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ülkemize maliyeti 124 milyar dolar. Bütün bunların altından biz kalkıyoruz. Biz depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdik. Şehirlerimizi hızlıca ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz.

- Toplamda 650 bin konut yapacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Bu felaketin üstesinden 85 milyon olarak hep birlikte geleceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bunu başardığımızda kimse bizim yolumuzu kesemez.