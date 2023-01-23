Son dakika... Erdoğan 'hayırlı olsun' dedi: Seçim tarihi için son açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 3 saat 10 dakika sürdü.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük.

- Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız. Güncellemenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

- Bu seçim cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin birlikte seçilmesini sağlayan ikinci seçim olacaktır. Bu seçim dönemini milletimiz yeni bir fırsata çevirmenin gayreti içerisindeyiz.

"Küresel siyaset ve ekonomi düzeni sarsıldı"

- Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin krizlerle sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin güçlü duruşunu kabul etmek istemeyenler olacaktır.

- Eser ve hizmet alt yapısı sağlam, askeri ve teknolojik imkanları olan Türkiye'yi kabul etmeyenler sonuna kadar direnecektir. Ancak biz istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık.

- Geçmişte krizler içinde boğulan Türkiye'den, krizleri fırsata çeviren bir Türkiye haline getirdik. Siyasetimiz, geçmişle kıyas edilmeyecek bir olgunluk seviyesine ulaştı.

- Ekonomimiz, küresel operasyonlara rağmen, dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Hamd olsun, potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin üstesinden gelecek imkanlara sahiptir.

"Bunu biz başardık"

- Bizim fiillerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Boğazın altından metro geçeceğini kim hayal ediyordu? Bunu biz başardık. Sizin geçmişimizden bu yana kaç tane köprü yaptınız? Biz Yavuz Sultan, Osman Gazi Köprülerimizi yaptık. 18 Mart Çanakkale Köprüsü bir finaldir. Biz Gelibolu'da yeri geliyor 24 saat bekliyorduk. Şimdi köprüden 6 dakikada geçiyorsun.

- Biz AK Parti olarak Cumhur ittifakı olarak bunu başardık. Bunlar belki o köprülerden de geçmiyordur.

İsveç'e büyük tepki: NATO için bizden destek beklemesin

- Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Hiçbir birey kutsalları aşağılama hakkına sahip değildir.

- Bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarının da hesap etmişlerdir. İsveç NATO için bizden destek beklemesin.