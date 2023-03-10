Son dakika... Erdoğan imzayı attı, Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da yapılması gereken Cunhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilerek yenilenme kararı aldıklarını açıkladı ve seçim tarihi ile ilgili kararı imzaladı.

Karar, Erdoğan'ın açıklaması sonrası Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlandı.

Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'a çekilmesini üniversite sınav tarihi ile çakışması, hac dönemine denk gelmesi ve tatil dönemi olmasını gerekçe gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"- 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.

- Kararı yılbaşından önce paylaşmıştık. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden tarihin milletimiz için de kabul gördüğünü biliyoruz. Ama 6 Şubat'taki deprem seçim tarihini gündemimizden çıkarmıştı.

- Yıkım alanının büyüklüğü işlerimizi hayli güçleştirmiş olsa da insanlarımızın yardımına koştuk. Geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat etti. 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.

- Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır.