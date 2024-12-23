SON DAKİKA... Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Dezenflasyon süreci hızlanacak
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dezenflasyon sürecinin hızlanacağını belirterek "Enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemiz yeni yılda daha kararlı olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* 2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır.
* Dezenflasyon süreci hızlanacak. Enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemiz yeni yılda daha kararlı olacak.
* Depremin yaralarını sarmak için 2023 ve 2024'te 2,6 trilyon lira harcama yapıldı.
* Merkez Bankası'nın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezerv 163,5 milyar dolara yükseldi. İstihdam tarafı da oldukça iyi gidiyor. Son bir senede istihdam 1 milyon kişi arttı. İşsizlik yüzde 8,8'e düştü.
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