SON DAKİKA... Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Dezenflasyon süreci hızlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* 2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır.

* Dezenflasyon süreci hızlanacak. Enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemiz yeni yılda daha kararlı olacak.

* Depremin yaralarını sarmak için 2023 ve 2024'te 2,6 trilyon lira harcama yapıldı.

* Merkez Bankası'nın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezerv 163,5 milyar dolara yükseldi. İstihdam tarafı da oldukça iyi gidiyor. Son bir senede istihdam 1 milyon kişi arttı. İşsizlik yüzde 8,8'e düştü.

Ayrıntılar gelecek...