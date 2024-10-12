SON DAKİKA: Erzurum Pasinler'de 3,8'lik deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD, Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin saat 23:29'da 4,2 kilometre derinliğinde kayda geçtiği belirtildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yeni meydana gelen depremleri duyurdu.
Buna göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 23:29'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 4,2 kilometre olarak açıklandı.