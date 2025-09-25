erzurum deprem, son depremler, erzurumda deprem mi oldu, deprem,

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre Aşkale ilçesi 1129'da 7 kilometre derinlikte 4,4 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Kadilli Rasathanesi ise depremin şiddetinin 4,0 olarak duyurdu.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar uzun zamandır 1784 yılından beri kırılmayan Yedisu fayına işaret ederek, büyük deprem uyarısı yapıyordu. Bu segmentin altındaki Erzurum'da son büyük deprem ise 2017'de 5 şiddetinde yaşanmıştı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki yıl önce yine Erzurum'u işaret ederek ''Erzurum Narman hattı bana göre depremini bekliyor. Orada 6’dan daha büyük bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olmaz'' demişti.

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer ise 9 Ocak'ta Pasinler'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu kadar aktif fay zonlarının olduğu bir bölgede orta boy büyüklükteki depremlerin olması olağan. Burada tektonik birimler, faylar aktif. Ama bu depremin, büyük bir depremin habercisi olup olmadığını bilemiyoruz" demişti.