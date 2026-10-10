Son dakika: Eyüpsultan Belediyesi CHP'de kaldı
Son dakika haberine göre, İstanbul Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı Cafer Parlak, yeni belediye başkan vekili seçildi.
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İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı. Dördüncü tur oylamasında Parlak 19 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 15 oyda kaldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ