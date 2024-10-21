Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü öğrenildi. Fethullahçı terör örgütü liderinin 83 yaşında kaldırıldığı hastanede öldüğü ortaya çıktı. Gülen'e yakın isimler ve medya kaynakları da ölümü doğruladı.

Yeğeni ölümü doğruladı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, amcasının ölüm haberlerini doğruladı.

Gülen son olarak Amerika’nın Pensilvanya eyaletinde kaldığı çiftlikten başka bir yere götürülürken görüntülenmişti.

Fetullah Gülen neden öldü?

Gülen'in tedavi gördüğü hastaneden öldüğü öğrenilirken, ölüm nedeni henüz bilinmiyor. FETÖ elebaşının ileri seviyede demans hastası olduğu iddia ediliyordu.

Gülen son olarak 14 Ekim'de Pensilvanya'daki çiftliğinden ayrılırken görüntülenmişti.

Fetullah Gülen kimdir?

Fethullahçı terör örgütünün ele başı Fetullah Gülen 27 Nisan 1941'de Erzurum'da doğdu. İmamlık yapan Gülen, medreselerde eğitim aldı. Edirne'de imamlık yaparken Diyanet’in açtığı sınavı kazandı ve memurluk hayatı başladı. Memur olduktan sonra askere giden Gülen, bu süreçte 'korunduğunu' ve 'özel' olduğunu iddia ederek sempati topladı. Bir süre imam olarak Kırklareli'nde çalıştıktan sonra İzmir merkez vaizliğine atandı.

Sohbetler ve vaizler verdi

Daha sonra kendisine yakın olanlarla birlikte bir dernek kurarak, örgütün ilk yapılanmasına başladı. 1971 muhtırası esnasında tutuklandı ve 7 ay hapis yattı. 12 Eylül (1980) darbesinde hakkında tutuklama kararı çıkarıldı ancak yakalanmadı. Örgüt üyelerine Allah tarafından korunduğunu söyledi. Çeşitli sohbetler ve vaizler verdi. Kitapları ve cdleri yayınlandı.

1999’da bürokraside nasıl yapılanacaklarını anlattığı görüntüler patlayınca, tedavi bahanesiyle ABD'ye kaçtı. O tarihten sonra bir daha ülkeye giremedi.

Bu süreçte örgüt tarafından toplanan paralarla yurt içi ve yurt dışında örgüt propagandasının yapıldığı okullar yaptırdı.

Darbe girişimi

15 Temmuz 2016'da, TSK ve emniyet teşkilatındaki takipçilerine emir vererek hükûmete darbe girişiminde bulundu. Darbe girişiminin ardından Türkiye, ABD'de bulunan Gülen'in iadesini istedi. Adalet Bakanlığı, bu sürecin ardından ABD'ye resmî olarak yedi kez Gülen'in iadesi için talepte bulunuldu.

Fethullah Gülen, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından yargılanıyordu.