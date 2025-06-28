Son dakika: Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda düzenlediği etkinliğe polis müdahale etti. Edinilen bilgilere göre gazeteci İrfan Değirmenci, burada yaptığı konuşma esnasında gözaltına alındı. Değirmenci ile birlikte 20'den fazla gözaltı olduğu iddia ediliyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan TİP, "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor. Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın" ifadelerini kullandı.