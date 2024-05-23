Son dakika gelişmesi... İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı! 3 ölü
Son dakika gelişmesi... Üsküdar ilçesinde bulunan bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı..
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İstanbul'da korku dolu anlar.. Akşam saatlerinde Üsküdar ilçesinde bulunan bir pastaneye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.