Özgür Demirtaş 'Bunu bin kere anlattım' diyerek tepki gösterdi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bodrum’a giren araç sayısının 175 bin olduğunu, otellerdeki yoğunluluğun ise yüzde 95’e yaklaştığını belirterek, fiyatlardan şikâyet edenleri eleştiren Sevda Türküsev'e tepki gösterdi.

Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'nin yüzde 83'ü yerinden kıpırdayamıyor.

* O gördükleriniz son 20 yılda daha da zengin olan yüzde 17'lik kesim.

* Bunu bin kez anlattım.

* Artık: "Ekonomi aslında kötü değil, iktidar başarılı" alt temalı trol anlattımlarından vazgeçin...

Mahfi Eğilmez de anlatmıştı

Deneyimli ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, blog yazılarından birinde Türkiye'de ekonomik kriz konusundaki ayrışmayı ele almıştı.

Mahfi Hoca, Türkiye'nin 2022 verilerine dayanarak hazırlanan TÜİK 2023 Gelir Dağılımı istatistiklerini baz alarak kriz olup olmadığını, restoranları ve kafeleri kimlerin doldurduğunu ortaya koymuştu.

Eğilmez’in yazısındaki ilgili bölüm şöyleydi:

17,1 milyon için kriz yok

* Nüfusun en yüksek gelir elde eden 17,1 milyon kişisi açısından ortada bir kriz yok. Sonraki yüzde 20’lik nüfusun durumu karışık ama genel olarak onların da daha üst gelirli olanları krizden çok fazla etkilenmiyor.

* Bu durumda karşımıza ilginç bir durum çıkıyor. Yaklaşık 25 milyon kişi krizden geri kalan 60 milyon kişi kadar etkilenmiyor. O restoranlarda, kafelerde, yollarda arabalarda gördüğümüz kişiler onlar. Ötekilerin de bir bölümü bu durumu geçici olarak görüp borçlanarak onlar gibi yaşamaya çalışıyor. Ama geri kalanlar tam anlamıyla krizde.