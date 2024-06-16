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Konya'da sahibinden kaçan kurbanlık çatıya çıktı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kurban kesimi için hazırlanan büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak çatıya çıktı. Çıktığı damdan düşen hayvanın güçlükle yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi
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Olay, Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabah saatlerinde kurbanlığını ahırdan çıkartan Ömer Taykaya, büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı. Yakınlarından yardım isteyen Ömer Taykaya'nın büyükbaş hayvanı bu sefer evin çatısına çıktı. Bir süre sahibine direnen hayvan daha sonra kerpiç evin çatısından aşağıya atladı. Yeniden kaçmaya çalışan hayvan güçlükle sakinleştirilerek yakalandı. Kurbanlık hayvanı yakalama çalışmaları ve hayvanın çatıya çıkma anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, çatıya çıkan hayvanın burada sahibine bir süre direndikten sonra çatıdan düştüğü, daha sonra tekrar kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandığı görülüyor.

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