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Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi

Son dakika gelişmesi: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi.

Haber Merkezi
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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. Bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Büyük yıkım

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Can kaybı 40 bini aştı

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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