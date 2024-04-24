Son dakika gelişmesi... KCK'nın sözde Almanya sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Son dakika gelişmesi... MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyetinin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bölücü örgütün sözde Almanya yapılanmasındaki kilit isimlerinden Saim Çakmak’ın Türkiye’ye giriş yaptığını tespit eden MİT unsurları, örgüt sorumlusunun İstanbul Beyoğlu’nda bir adreste olduğu bilgisine ulaştı.
Yurtdışında Türkiye aleyhinde düzenlenen birçok eylem ve gösterilerde yer alan Çakmak’ın saklandığı yer, MİT tarafından İstanbul Emniyetine aktardı. İstihbarat servisinden bilgiler ışığında harekete geçen polis, hücre sorumlusunu 7 Nisan’da düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan PKK/KCK’lı Saim Çakmak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Nisan’da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.