Son dakika gelişmesi... Özgür Özel Devlet Bahçeli ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, yarın saat 12.00'de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu.

Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmadı. Ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz.

Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız." açıklamasında bulunmuştu.