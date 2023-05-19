Son dakika gelişmesi...Erdoğan Sinan Oğan'la görüşüyor
Son dakika gelişmesi...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'la bir görüşme gerçekleştiriyor.
Seçimlerde aldığı oy oranıyla herkesi şaşırtan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan peş peşe görüşmeler gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın programında yoktu
Kabul, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında olmayan bu görüşmenin sonunda açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu.